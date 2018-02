Czułe słówka za pieniądze. Jedno "kotku" wystarczy, żeby pójść z torbami

Ceną za źle ulokowane uczucia mogą być zaciągnięte kredyty, zerwane majątki, a nawet stracone rodzinne majątki. Współcześni Casanovi wiedzą co mówić, żeby wyłudzić pieniądze. Ofiarami najczęściej są kobiety, ale mężczyźni też dają się złapać.

- No, ale jak ta kobieta ma nie pomóc mężczyźnie, w którym się zakochała? Ufa mu i nie wierzy, że mógłby ją oszukać, bo ona sama nikogo nie oszukuje - komentuje psychoterapeutka Zuzanna Celmer. - Często takie ryzykowne i niebezpieczne decyzje podejmują kobiety w dojrzałym wieku, około 50-tki czy 60-tki, które czują się samotne i są spragnione miłości i bliskości. Są nieźle sytuowane finansowo, są wykształcone, tylko, że od dziecka mają zakodowane, że na miłość trzeba zasłużyć. Miałam kiedyś pacjentkę, która żeby uzyskać miłość matki nauczyła się szyć, żeby robić mamusi przeróbki krawieckie. Oczywiście w niczym to nie pomogło, matka całe życie jej nie zauważała. W dorosłość ta kobieta weszła z przeświadczeniem, że aby być kochaną, trzeba sobie na to sobie zasłuć, co może doprowadzić do takiego absurdu, że daje się obcemu człowiekowi swoje oszczędności z całego życia.

Miłosnych oszustów nie brak jednak i w rzeczywistości. Znana jest historia pisarki Marii Nurowskiej, która w Niemczech, w czasie spotkań autorskich, poznała 14 lat młodszego od siebie radcę prawnego. Zaczął się między nimi romans, który przekształcił się w 6-letni związek zakończony w sądzie. Poszło o nieruchomości, które nabywała pisarka, a które on częściowo przejął. - Zdarzają się jednak historie, kiedy również mężczyźni płacą wysoką cenę za miłosne zauroczenie - opowiada Celmer. - Osobiście znam historię artysty plastyka, który wrócił z zagranicy do Polski. Był zdolny, więc świetnie mu szło i miał pokaźny majątek, a przede wszystkim bardzo drogie narzędzia. Zakochał się, jego wybranka bardzo mu pomagała w organizowaniu życia w Polsce, wspierała go, jednocześnie sugerując, że powinien przepisać wszystko na nią, bo tak będzie łatwiej rozliczać się podatkowo. Zrobił to i tyle ją widział, a do sądu nie mógł iść, bo przecież wszystko zrobił dobrowolnie - mówi terapeutka.