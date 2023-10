"Czuję ogromną satysfakcję". Samuel Pereira winny

Wrzosek poinformowała o wyroku na Twitterze w czwartek przed południem. "W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uznał Samuela Pereirę za winnego zniesławienia i wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy ograniczenia wolności. Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki nie dają prawa do zniewag i wyrządzania krzywdy medialnej. Nikomu. Bardzo dziękuję Panu Mecenasowi Michałowi Wawrykiewiczowi za pomoc prawną w tej sprawie" - czytamy we wpisie.