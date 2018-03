Cztery pory roku w trzy dni. Sprawdź najnowszą prognozę

Najbliższe dni przyniosą trochę słońca, deszczu i opady śniegu. We wtorek powinniśmy spodziewać się porywistego wiatru na terenie całego kraju.

Zmienna pogoda przez trzy najbliższe dni (Agencja Gazeta, Fot: Mieczyslaw Michalak)

Przez cały wtorek na przeważającym obszarze kraju zapowiada się zmienna aura – więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil. Od czasu do czasu popada słaby, przelotny deszcz. Pogodnie i w miarę słonecznie będzie w południowo – wschodniej Polsce. Uwaga! W całym kraju powieje porywisty, ale stopniowo słabnący wiatr do 55 – 30 km/h. W ciągu dnia termometry wskażą od (+7) – (+10) st. C na północy do (+11) – (+13) st. C na pozostałym obszarze kraju.

W środę na przeważającym obszarze kraju dominować będzie zmienna pogoda, która przynosić będzie chmury i przelotne opady deszczu, a na wybrzeżu możemy spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem. Na przejaśnienia i trochę słońca będziemy mieli szansę w przerwach pomiędzy opadami. Do południa pogodnie i dość słonecznie będzie tylko na południowym – wschodzie Polski (od Lubelszczyzny przez Świętokrzyskie po Podkarpacie i Małopolskę). Maksymalnie temperatura skoczy od (+3) – (+6) st. C na północy i zachodzie Polski do (+9) – (+12) st. C we wschodniej i południowo – wschodniej części kraju.

Pojutrze na przeważającym obszarze kraju chmury na przemian przeplatać się będą ze słońcem i od czasu do czasu miejscami popada słaby deszcz, a na północy kraju deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia termometry wskażą od (+2) – (+5) st. C na północy do (+8) – (+11) st. C na południu kraju.

