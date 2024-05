Cztery ciosy Ukrainy. Wywiad wskazał, jak osłabiono Rosję na Krymie

Zwrócono uwagę, że to czwarty przypadek w ciągu miesiąca, by rosyjska obrona powietrzna na Krymie doznała strat, bo ukraińskie siły zbrojne poprzednio przeprowadziły 12 maja udane ataki na radar w Aj-Petri w Górach Krymskich oraz lotnisko wojskowe w Dżankoju w dniach 16 i 29 kwietnia. Oceniono, że łącznym efektem tych ataków jest degradacja zdolności Rosji do obrony powietrznej wokół Krymu, a zarazem zademonstrowanie przez Ukrainę zdolności do wpływania na operację rosyjskiej obrony powietrznej.