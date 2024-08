Czternastolatek zatrzymany na lotnisku. Wizz Air zaproponował mu lot do domu za tydzień

Chłopiec w wieku 14 lat, który poleciał z Islandii do Włoch z kolegami ze sportowej drużyny i trenerką, jako jedyny nie mógł wrócić do domu z grupą. Nie wpuścił go na pokład samolotu przewoźnik - Wizz Air, bo lot do Keflavíku był przepełniony. Dziecku zaproponowano zakwaterowanie w Rzymie na tydzień, do czasu kolejnego kursu na tej linii.