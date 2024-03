Czołowe zderzenie na A4. Przerażające zdjęcia z miejsca zdarzenia

Zderzenie ciężarówek

Tej nocy nie był to jedyny wypadek na autostradzie A4. Wcześniej doszło tam do zderzenia czterech ciężarówek. Do kolizji doszło około 12:00, na autostradzie A4 w pobliżu Wrocławia. W wyniku zdarzenia, zginął 42-letni kierowca.