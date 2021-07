Człowiek Sasina w zarządzie Orlenu? Zrezygnował właśnie z mandatu radnego

- Wszystkich członków zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Z wyjątkiem prezesa Daniela Obajtka, który jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji płockiego koncernu należących do Skarbu Państwa – w tym przypadku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Formalnie więc to Sasin powołuje Obajtka - mówi nasze źródło.