Człowiek Orbana uderza w Polskę. "Bruksela na to pozwala"

"Szkoda, że polski rząd, wraz z resztą państw UE, próbuje zablokować rozmowy pokojowe. To właśnie taka postawa Brukseli izoluje Unię Europejską" – napisał Szijjarto na Facebooku.

Szijjarto podkreślił, że większość świata, w tym USA i Węgry, popiera inicjatywy pokojowe, podczas gdy Polska i inne kraje UE zdecydowały się na kontynuowanie konfliktu. "Podczas gdy praworządność w Polsce jest deptana, bo Bruksela na to pozwala, polskie władze pouczają nas, co leży w interesie Europy" – dodał szef węgierskiej dyplomacji.

Wypowiedź Szijjarto była odpowiedzią na krytykę ze strony polskiego premiera Donalda Tuska, który w Sejmie skrytykował władze w Budapeszcie. Tusk stwierdził, że prezydent Rosji Władimir Putin wykorzystuje "zdrajców zachodniego interesu" lub "użytecznych idiotów" do realizacji swojej polityki, co odnosiło się do premiera Węgier Viktora Orbana.