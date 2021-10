Człowiek Jacka Sasina przejmie stery w Polskim Komitecie Olimpijskim? Szykuje się starcie w PiS

Do 2016 r. CBA sprawdzało, czy Piesiewicz w zamian za pieniądze pomagał deweloperom załatwić pozwolenia na budowę (Piesiewicz stanowczo zaprzecza; podkreśla w rozmowie z WP, że "wszystko zostało umorzone w 2016 roku"). CBA badało aż osiem wątków dotyczących powoływania się na wpływy (o sprawie pisało też OKO.press), ale nieprawidłowości nie stwierdzono. - Byłem sprawdzany od stóp do głów, nawet nie mając tego świadomości. Oczywiście nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości co do mojej zawodowej aktywności - podkreśla w rozmowie z WP Piesiewicz.