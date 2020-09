Częstochowa. Koronawirus w przedszkolu. 131 osób trafiło na kwarantannę

Częstochowski sanepid zdecydował, że przedszkole do 21 września będzie nieczynne. Wśród osób objętych kwarantanną znajdują się także dzieci uczęszczające do placówki oraz ich rodzice.

To drugi przypadek wykrycia COVID-19 w częstochowskiej placówce oświatowej. Pierwszy stwierdzono u jednego z uczniów Zespołu Szkół Technicznych. Na początku września jeden z nastolatków źle się poczuł. Zgłosił ten fakt wychowawczyni. Ta z kolei skierowała go do szkolnej pielęgniarki.