Częstochowa. Kontrowersyjny wyrok ws. dziadka, który wykorzystał wnuczkę. Zwolniono go z aresztu

Marek K. został skazany przez sąd w Częstochowie na 2 lata więzienia za doprowadzenie wnuczki do obcowania płciowego i innych czynności seksualnych. Nie wolno mu również zbliżać się do nastolatki. Sąd uchylił mężczyźnie areszt. Uznano również, że do gwałtu nie doszło.