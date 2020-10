Częstochowa. Dziadek miał wielokrotnie zgwałcić wnuczkę. Sąd skazał go na 2 lata. Jest odwołanie prokuratury

Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał w lipcu, że Marek K. wnuczki nie zgwałcił. 63-letni mężczyzna został skazany na 2 lata za doprowadzenie nieletniej wnuczki "do obcowania płciowego i poddania się innej czynności seksualnej".

Sąd uznał, że gwałtu nie było

"Sąd uznał, iż materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie pozwolił na przyjęcie, iż doszło do gwałtu na dziewczynce. Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Zawierciu wynikało, że w okresie blisko siedem miesięcy nieletnia wnuczka, która pozostawała pod opieką Marka K., była wielokrotnie wykorzystywana seksualnie przez swojego dziadka, który dopuszczając się czynów o charakterze pedofilskim stosował podstęp, szantaż, przemoc psychiczną i groźbę. Oskarżony takimi metodami dążył do całkowitego podporządkowania sobie wnuczki, która w wyniku takich działań stała się bardziej uległa i zdezorientowana" - przekazał PAP we wtorek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.