Częstochowa. Będą nowe parkomaty, wygodniejsze w użyciu

Częstochowa. Do połowy maja w mieście pojawią się nowe parkomaty

Obecnie opłata za pozostawienie pojazdu w strefie płatnego parkowania wynosi 1,50 zł za pierwsze pół godziny i 3 zł do godziny. Parkowanie do dwóch godzin kosztuje 6,60 zł, a do trzech - 10,80 zł. Każda kolejna rozpoczęta godzina to koszt 3 zł. Kwartalny abonament mieszkańca strefy kosztuje 60 zł, a miesięczny dla kierowców spoza strefy, przypisany do samochodu - 150 zł.