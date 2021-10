Czesi zamkną wieżę przez Polaków? "Obraz nędzy i rozpaczy"

Nasi południowi sąsiedzi, co roku wykonują szereg napraw wieży widokowej. Mimo to, nie wygląda ona dobrze. - Kiedy patrzymy na opakowanie, które tu leży, czy to butelki, czy opakowania na żywność, zdecydowana większość ma polskie napisy. A jeśli chodzi o graffiti, to tam też można znaleźć polskie napisy - powiedział "Dziennikowi Wałbrzych" Jrzi Sadilek, zastępca burmistrza czeskiego miasteczka Mezimesti.