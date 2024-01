"Cześć i chwała bohaterom!" Kontrowersyjne okrzyki przed więzieniem

Następnie głos zabrała Barbara Kamińska, żona uwięzionego polityka. W swoim przemówieniu powiedziała: "Jeśli państwo by pozwolili, jeśli moglibyśmy, ja państwa serdecznie witam. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wzruszona. Wiem, że mój mąż także bardzo pozdrawia państwa i dziękuję za tą obecność. Wierzymy w to, że czasami z pewnych złych rzeczy... wyjdzie coś dobrego. I wierzymy, że nasza polska rodzina to właśnie uczyni, bo musimy działać razem, musimy być razem, bo nie możemy zrobić tego osobno".