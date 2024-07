Czerwony alarm IMGW. Polska będzie podzielona

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów podczas burz do 25 mm. Temperatura maksymalna od 30°C do 34°C, w rejonach podgórskich od 27°C do 30°C, wysoko w Beskidach od 20°C do 23°C, na szczytach Tatr około 19°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.