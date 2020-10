Czerwona strefa w całej Polsce. Czego nie wolno? Obostrzenia

Czerwona strefa w całej Polsce. Od soboty 24 października obowiązują nowe obostrzenia. Co wolno, a czego nie? Jakie zasady wprowadzono w związku ze wzrostem liczby zakażeń koronawirusem?

Cała Polska w czerwonej strefie

Morawiecki ogłosił, że cała Polska zostaje objęta strefa czerwoną. Sytuacja epidemiologiczna nie poprawiła się w żadnym powiecie. Co więcej, w wielu zanotowano wzrost liczby nowych przypadków koronawirusa. W całym kraju od soboty obowiązują obostrzenia z czerwonej strefy. We wszystkich miejscowościach, bez wyjątku, od 24 października są takie same zasady.