Czeladź. Za każde zwycięstwo…nowe drzewo przy Zwycięstwa

Do nietypowej akcji, członków piłkarskiego klubu pochodzącego z Czeladzi, nikt nie musiał długo namawiać. - Historia naszego klubu nieodzownie związana jest z czynem społecznym. Stadion przy ul. Mickiewicza został zbudowany kilkadziesiąt lat temu przez mieszkańców dzielnicy, m.in. przez mojego dziadka. Zaaranżowali oni także całą przestrzeń wokół niego. W przeszłości, oprócz boiska do piłki nożnej, funkcjonowały tu dwa baseny, czy strzelnica. Chcemy nawiązać do tej tradycji i zrobić coś pożytecznego dla naszego miasta – mówi Paweł Cyz, pomysłodawca akcji, specjalista ds. promocji w Górniku Piaski.