Czekają nas białe święta? Najnowsza prognoza pogody

Czy w tym roku będziemy mieli białe święta? Jakiej pogody możemy spodziewać się w Boże Narodzenie? IMiGW przygotował długoterminową prognozę na najbliższe tygodnie.



Prognoza pogody. Grudzień 2019

Według meteorologów z IMiGW w tym roku czeka nas dosyć łagodny grudzień. Oznacza to, że średnia temperatura powietrza w Polsce będzie oscylowała w przedziale od -2 do 2 stopni. Co więcej, z prognoz wynika, że na przeważającym obszarze kraju temperatura w grudniu będzie powyżej normy.