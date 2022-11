Czechy szykują się do wojny na szeroką skalę. "Nie można wykluczyć nawet najpoważniejszych scenariuszy"

Ważne jest, by żołnierze byli odpowiednio przygotowani do każdej możliwej opcji, a więc i do operacji antyterrorystycznych oraz do wojny ze znaczącym przeciwnikiem. Szef Sztabu Generalnego zaapelował o "brutalną skuteczność", która ma pomóc w przypadku, w którym doszłoby do wojny między Rosją a NATO. Řehka zaznaczył również, że gdyby rozpoczął się taki konflikt zbrojny, wówczas Czechy byłyby aktywnym uczestnikiem już od pierwszej minuty.