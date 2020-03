Czas letni 2020. Przed nami zmiana czasu z zimowego na letni

Zmiana czasu 2020

Od ponad stu lat, dwa razy w roku zmieniamy czas. Zgodnie z rozporządzeniem dokonujemy tego w ostatni weekend marca, kiedy to przechodzimy na czas letni, czyli w nocy z soboty na niedzielę – o godzinie 2:00 - przesuwamy wskazówkę o godzinę do przodu. W 2020 roku czas na letni zmieniać będziemy w nocy z 28 na 29 marca. Zgodnie z założeniem ma to pomóc w bardziej efektywnym wykorzystaniu świata dziennego.