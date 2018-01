Czarny Protest przed partyjnymi siedzibami. Nasz reporter jest na miejscu

Kobiety znów wyjdą na ulice Warszawy. Będą protestować przed siedzibą Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Manifestację relacjonuje reporter Wirtualnej Polski Klaudiusz Michalec.

Środowy protest to efekt nieudanego głosowania nad projektem przygotowanym przez komitet "Ratujmy Kobiety 2017", pod którym zebrano 400 tys.podpisów. Dawał on kobietom możliwość samodzielnego wykonania aborcji do 12. tygodnia ciąży bez ograniczeń. Dotyczyło to również dziewcząt, które ukończyły 15. rok życia, ale nie były jeszcze pełnoletnie.