Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday Klaudia Zawistowska 52 min. temu Czarny Piątek 2019 coraz bliżej. Kiedy startuje i jakie sklepy przyłączyły się do akcji? Czarny Piątek, czyli zakupowe szaleństwo po raz kolejny odbędzie się również w Polsce. Które sklepy dołączyły w tym roku do akcji? I najważniejsze, kiedy rozpocznie się wyprzedażowe szaleństwo? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Black Friday 2019 już 29 listopada. Sprawdź listę sklepów, które biorą udział w akcji (East News, Fot: ARKADIUSZ ZIOLEK) Czarny Piątek, czyli polska wersja amerykańskiego Black Friday doczeka się kolejnej edycji. Już od kilku lat w ostatni piątek listopada największe sieci sklepów oferują klientom atrakcyjne rabaty na odzież, elektronikę oraz dziesiątki innych produktów. W tym roku nie będzie inaczej. Wiele osób już na początku miesiąca zadaje sobie pytanie, kiedy Black Friday 2019? Odpowiedź na nie jest prosta. Skoro Czarny Piątek odbywa się w ostatni piątek miesiąca, to wyprzedaże w 2019 roku rozpoczną się 29 listopada. Warto pamiętać, że w wielu sklepach Black Friday to początek tzw. Black Weekend, czyli nie jednego dnia, a całego weekendu atrakcyjnych wyprzedaży i promocji. Czarny Piątek 2019. Lista sklepów, które przyłączyły się do akcji Szał zakupów ogarnie konsumentów 29 listopada. Jednak wiele marek już wcześniej zachęci użytkowników do robienia zakupów. Popularnym sposobem jest uruchamianie wyprzedaży w internecie na kilka dni przed Black Friday. Na taki zabieg przed rokiem zdecydowała się m.in. Zara. Jakie sieci zdecydowały się wziąć udział w Czarnym Piątku 2019? Oto lista sklepów: Gatta

OleOle!

4F

Intimissimi

Smyk

Zalando Lounge

Duka

IKEA

Sephora

Camaïeu

Orsay

Promod

Calzedonia

Venezia

Sinsay

Mohito

Reserved

Douglas

Quiosque

Etam

Cropp

CCC

Deichmann

Gino Rossi

Answear

Showroom

Kazar

Tatuum

Laurella

Diverse

Wojas

Wittchen

Simple

NA-KD

Puma

Monnari

Top Secret

House

Media Markt

Pandora

W.KRUK

Empik

Lady Makeup

Minti Shop

RTV Euro AGD

BonPrix

Media Expert

Philips

Decathlon

Van Graaf

New Balance

Allegro

INTERSPORT

Mango

home&you

Gino Rossi

Mango

Duka

home&you

Gatta Pełna lista sklepów biorących udział w Czarnym Piątku 2019 dostępna jest na stronie black-friday.pl.