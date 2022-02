"Rodzi się szansa". Czarnek o powrocie do szkół

- Jeśli ten trend pandemii się utrzyma to przynajmniej w stosunku do tych pięciu województw, gdzie skończyły się ferie w styczniu, rodzi się szansa podjęcia decyzji o szybszym powrocie do szkół - powiedział minister edukacji podczas piątkowej konferencji prasowej. - Wszystko zależy od tego, jak ta pandemia będzie się rozwijać albo zwijać w przyszłym tygodniu - dodał Przemysław Czarnek.