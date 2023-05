Cyklon Dawid namiesza w pogodzie. Potem będzie już coraz cieplej

Już we wtorek z zachodu dotrą do Polski ciemne chmury i zaczną przesuwać się na wschód kraju. Po południu i wieczorem na zachodzie mocno zagrzmi. Nadal będzie jednak ciepło - termometry będą wskazywać nawet 20 st. C. To jednak zmieni się, gdy do Polski znad Niemiec wkroczy niż z frontem atmosferycznym, któremu nadano imię Dawid. Przyniesie on do Polski opady i lokalne burze. Towarzyszyć im będzie stopniowe ochłodzenie.