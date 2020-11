Cyberpunk 2077 i zaktualizowane wymagania sprzętowe

Studio PlayStation 5: UrQueeen gra w SackBoy: Wielka Przygoda

Zaktualizowane wymagania sprzętowe Cyberpunka 2077

Twórcy przygotowali dwa zestawienia - jedno standardowe dla rozdzielczości 1080p, 1440p i 2160p i drugie w przypadku graczy, którzy chcieliby włączyć śledzenie promieni, czyli Ray Tracing. Z opublikowanych przez CD Projekt RED zaktualizowanych wymagań sprzętowych do Cyberpunk 2077 wynika, że w polską produkcję bez problemu zagrają posiadacze nawet bardzo przeciętnego i trochę wiekowego już desktopa lub laptopa. W końcu wystarczy karta graficzna pokroju GeForce GTX 780 lub Radeon RX 470.

Do grania w 1080p dobrze sprawdzi się procesor i5-3570k lub FX-8310, karta graficzna GTX 780 lub RX 470 oraz 8 GB pamięci RAM. Jeśli chcielibyście cieszyć się wysokimi ustawieniami w 1080p, to potrzebujecie karty pokroju GTX 1060/1660 lub RX 590, a do tego procesor i7-4790 lub Ryzen 3 3200G oraz 12 GB pamięci RAM.