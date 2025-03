Cyberataki zagrożą wyborom w Polsce? Ekspert nie ma wątpliwości

- Zostaliśmy poproszeni o wsparcie w ramach procesów wyborczych. Nasz zespół oficerów został skierowany i odpowiadaliśmy za testy bezpieczeństwa, monitorowanie infrastruktury w trakcie wyborów - mówił gen. i dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Karol Molenda o wkładzie jego zespołu w zabezpieczeniu wyborów na Litwie i w Mołdawii. Udział wojskowych specjalistów w zabezpieczaniu wyborów w innych krajach, zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa, można ocenić jako element międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony procesów demokratycznych. W nowym odcinku programu "Didaskalia" Patrycjusz Wyżga rozmawiał o detalach tych działań ze specjalistą wojskowym od cyberbezpieczeństwa. Gen. dyw. Karol Molenda ujawnił kilka procesów, które nadzorował w trakcie kampanii wyborczej. - Te doświadczenia przywieźliśmy do Polski i podzieliśmy się tymi doświadczeniami z ABW, dzięki temu ufam, że dołożyliśmy cegiełkę do bezpieczeństwa wyborów w Polsce - ocenił. Obejrzyj cały odcinek programu "Didaskalia" na platformie YouTube, by dowiedzieć się więcej o znaczeniu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.