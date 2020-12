Cyberataki w USA. Polskim ministerstwom grozi niebezpieczeństwo?

Według analizy, którą w niedziele opublikował Onet.pl, napastnicy wykorzystali do włamań oprogramowanie do zarządzania siecią pod nazwą "Orion", a potem podmienili pliki na oficjalnej stronie z aktualizacjami oprogramowania firmy SolarWinds. Chociaż SolarWinds jest firmą amerykańską, to działa na całym świecie i to właśnie z tego powodu hakerzy zaatakowali też inne instytucje państwowe w Europie czy Azji.