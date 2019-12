WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany cyber monday 1 godzinę temu Cyber Monday 2019 - co warto kupić w sklepach? Od kilku lat na świecie bardzo popularny stał się jeden dzień w roku, gdy miliony ludzi wpada w wir zakupowego szaleństwa. Kupony rabatowe, niezwykłe okazje i zaskakujące promocje przyciągają wielu klientów, a z roku na rok do akcji włącza się co raz więcej marek. Black Friday zawitało także do Polski i ma wielu zwolenników. Podobnym takim dniem jest "cyfrowy poniedziałek" - nieco się różni od czarnego piątku. Kiedy wypada, na co warto polować i jakie sklepy włączyły się do akcji Cyber Monday 2019? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Upoluj najlepsze promocje! Cyber Monday to drugi już taki dzień w roku, w którym można znaleźć praktyczne i interesujące nas rzeczy w najlepszych cenach. Od Black Friday różni się tym, że poniedziałkowe zakupy można zrobić tylko w internecie - akcja nie dotyczy sklepów stacjonarnych. Drugiego grudnia, bo właśnie wtedy wypada cyfrowy poniedziałek, wszyscy zamiast biegać po sklepach i szukać między półkami wymarzonych gadżetów, zasiądziemy do komputera lub tableta i złożymy zamówienie przez Internet. Do akcji Cyber Monday 2019 dołączyło się wiele sklepów i firm z różnych branży. Każdy, kto zdecyduje się na złowienie okazji, z pewnością znajdzie coś dla siebie dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości. W cyfrowy poniedziałek swoje oferty zaprezentują cyfrowe firmy, które przygotowały ciekawe promocje. Wiele sklepów z elektroniką oraz sprzętem AGD i RTV czeka na klientów z bardzo korzystnymi i niepowtarzalnymi rabatami. Listę sklepów i rabatów możesz znaleźć m.in. na Ceneo.pl. Najlepsze gadżety i niezwykłe okazje Taka ilość promocji i sklepów wprowadzających świetne okazje w ciągu jednego dnia może przytłoczyć nawet największego zakupoholika. Na co więc warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim, elektronika i niezbędne sprzęty do użytku domowego - obniżone ceny produktów, takich jak telewizory, drukarki, aparaty czy telefony robią wrażenie. Przy oryginalnej cenie obniżka nawet o 10% jest atrakcyjna, a w trakcie Cyber Monday są one jeszcze większe. Interesującą grupą produktów na pewno będą gadżety kuchenne - roboty wielofunkcyjne, blendery... to sprzęt, który w domu rodzinnym zazwyczaj jest niezbędny, więc warto zainwestować w dobrej jakości produkt, szczególnie, gdy jego cena jest niepowtarzalnie niska. Dla zapalonych graczy komputerowych i miłośników konsoli również przygotowano szeroką ofertę - Xbox czy wszelkiego rodzaju gry cyfrowe pojawią się w cenach promocyjnych. Cyber Monday na Ceneo.pl Szeroki wybór okazji, które zostały przygotowane specjalnie na ten dzień zaskakuje. Nie sposób zapamiętać wszystkie interesujące nas sklepy i przecenione rzeczy - dlatego serwis internetowy Ceneo.pl wyszedł z inicjatywą stworzenia specjalnej zakładki, która mieści wszystkie oferty danych marek w jednym miejscu. Dodatkowo, dzięki takiej funkcji, jak "historia cen" klient ma możliwość zweryfikowania promocji i sprawdzenia, jak zmieniała się cena przecenionej rzeczy na przestrzeni czasu. Taki pomysł z pewnością ułatwi zakupy większości użytkowników. 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące