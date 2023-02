Cud w Turcji. Minęło ponad 80 godzin

"W ostatniej sekundzie, podczas ostatniej próby usłyszeliśmy głos" - powiedział tureckiej agencji IHA jeden z ratowników. Pod zwałami cegieł i betonu znajdowała się jeszcze jedna osoba - Soner Guner, ojciec małej Hazal. Wolontariuszom udało się do niego dotrzeć po kilku godzinach. Kiedy powiedzieli mu, że jego córka żyje, a on sam trafi zaraz do tego samego co ona szpitala, Soner wyszeptał tylko "kocham was wszystkich".