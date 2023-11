Covid-19 zginie od dmuchania suszarką w nos? Kompromitacja przywódcy w Europie

Dochodzenie w sprawie pandemii Covid-19 w Wielkiej Brytanii ujawniło zeznania Dominica Cummingsa, byłego doradcy Borisa Johnsona. Miał on stwierdzić, że jego szef "rozesłał wideo przedstawiające faceta, który wydmuchuje nos specjalną suszarką do włosów, "aby zabić Covida". Wysłał je do najważniejszych doradców i urzędników.