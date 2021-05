COVID-19. Urlop za granicą? Najważniejsze są testy

Coraz więcej Polaków zostaje zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Wielu z nich, czując się zabezpieczonym, już planuje wakacyjne wyjazdy. Tymczasem najważniejszym dokumentem, który umożliwia wjazd do wielu popularnych turystycznie krajów, jest negatywny wynik testu. Z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Wiele zaszczepionych już osób planuje wakacyjne wyjazdy za granicę. Warto jednak pamiętać, że samo zaszczepienie się przeciwko COVID-19 nie wystarcza.

"Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych" - podaje Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

Ponadto, jak się okazuje, w wielu krajach nadal najważniejszym "paszportem" upoważniającym do wjazdu w ich granice jest negatywny wynik testu na koronawirusa.

Kierunek - Bałkany

Osoby chcące wjechać na teren Bośni i Hercegowiny muszą okazać negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego w ciągu 48 godzin, licząc od daty wykonania testu. Zasada obowiązuje wszystkich bez względu na wiek, również dzieci.

Natomiast w przypadku przejazdu przez tzw. korytarz w Neum jedynie na trasie Dubrownik - reszta Chorwacji (w obie strony) wyłącznie tranzytem test nie jest wymagany. Co ważne, zatrzymanie się w Neum lub próba wjazdu stamtąd w głąb Bośni i Hercegowiny bez testu grozi zapłatą wysokiego mandatu.

Z kolei wjazd do Czarnogóry możliwy jest tylko za okazaniem negatywnego wyniku testu sprzed maksymalnie 48 godzin lub potwierdzenia przyjęcia pełnej dawki szczepionki na COVID-19 (dokumenty muszą być sporządzone w j. angielskim lub serbskim). Nie ma możliwości ominięcia tego wymogu poprzez odbycie kwarantanny.

Istock Chorwacja Źródło: Istock

Natomiast lepiej nie planować wyjazdu do Chorwacji. Polski MSZ ostrzega, że przez ten kraj przetacza się trzecia fala pandemii. Obowiązuje tam nakaz noszenia maseczek w obiektach zamkniętych oraz w otwartej przestrzeni.

Na południe Europy

"Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską będą musieli poddać się kontroli zdrowotnej, która może obejmować mierzenie temperatury, sprawdzanie dokumentów oraz ocenę ogólną (wizualną) stanu zdrowia" – informują przedstawiciele resortu spraw zagranicznych.

Ponadto wszyscy pasażerowie, którzy podróżują do Hiszpanii z państw ujętych na liście regionów ryzyka - w tym z Polski - zobowiązani będą do posiadania negatywnego wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Getty Images Matera, Włochy Źródło: Getty Images

Osoby przyjeżdżające do Włoch z terytorium Polski do 30 kwietnia zobowiązane były m.in. do: przedstawienia zaświadczenia o negatywnym wyniku badania na koronawirusa, przeprowadzonego najwcześniej na 48 godzin przed wjazdem na terytorium Włoch; poddania się obowiązkowej 5-dniowej kwarantannie; ponownego wykonania testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego) po zakończeniu kwarantanny.

Dodatkowo, osoby wjeżdżające do Włoch muszą zgłosić swój przyjazd do przychodni lokalnej właściwej dla miejsca pobytu (Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria).

Afryka i Bliski Wschód

Podróżujący do Egiptu zobligowani są do okazania negatywnych wyników testów na COVID-19, przetłumaczonych na język angielski lub język arabski. Badanie powinno być przeprowadzone w okresie 72 godzin przed planowanym wjazdem do Egiptu. Te przepisy nie obejmują dzieci w wieku do 6 lat.

Turyści, których portem docelowym jest Hurghada, Marsa Alam, Szarm El-Szejk lub Taba, nie posiadający odpowiedniego certyfikatu potwierdzającego negatywny wynik testu na koronawirusa, mogą odpłatnie wykonać test na egipskim lotnisku.

Wakacje.pl Tunezja Źródło: Wakacje.pl , Fot: iStock

Do Tunezji mogą przybyć osoby, które mają ważny pakiet zakupiony w biurze podróży (przelot, transfer oraz zakwaterowanie) w ramach zorganizowanego wyjazdu turystycznego. Muszą one posiadać także negatywny wynik testu wykonanego nie później niż 72 godziny przed wylotem.

Getty Images Izrael Źródło: Getty Images

Jeśli chodzi o Izrael, to wjazd na terytorium tego kraju możliwy jest wyłącznie po uzyskaniu zgody odpowiednich władz izraelskich. Wszyscy pasażerowie przybywający do Izraela, których trasa trwała 72 godziny lub dłużej, muszą przedstawić personelowi linii lotniczej negatywny wynik testu na COVID-19. Do testu należy przystąpić w ciągu 72 godzin przed planowanym wylotem do Izraela.

Wymóg ten dotyczy osób posiadających świadectwo szczepień lub zaświadczenie o wyzdrowieniu. Wjazd do Izraela zależy od spełnienia tego wymogu.

Osoby, które posiadają ważne świadectwo szczepienia lub wyzdrowienia Ministerstwa Zdrowia Izraela, nie są zobowiązane do izolacji po przyjeździe.

Istock Kapadocja, Turcja Źródło: Istock

Pasażerowie przybywający do Turcji drogą powietrzną, lądową lub morską, są zobowiązani z kolei m.in. do przedstawienia negatywnych wyników testów wykonanych w ciągu ostatnich 72 godzin przed przybyciem do tego kraju.