COVID-19 uderza w TVP. Milionowe straty. Dotarliśmy do pisma władz telewizji

198 mln zł zysku netto w 2020 roku i 250 mln zł straty w 2021 - takie wyliczenia przedstawia telewizja Jacka Kurskiego w piśmie, do którego dotarła Wirtualna Polska. Jak oficjalnie ustaliliśmy, 9 mln zł TVP zamierza przeznaczyć na nagrody dla pracowników. Jednocześnie telewizja publiczna przyznaje, że mierzy się z "z poważnymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi". Odpowiada także Juliuszowi Braunowi.

Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych i były prezes TVP za rządów PO-PSL, upublicznił niektóre dane ze sprawozdania Telewizji Polskiej za rok 2020. Wynika z nich, że TVP raportuje zysk w wysokości 198 milionów złotych. Jak stwierdził Braun, TVP "planuje przeznaczyć 10 mln zł na nagrody".

Braun pisze także, że TVP tego zysku nie wypracowała - bo żyje dzięki rosnącym z roku na rok dotacjom z budżetu państwa (w ubiegłym roku media publiczne z budżetu otrzymały prawie 2 mld zł).

Jak odpowiada na ten zarzut sama telewizja? "Spółka z politowaniem przyjęła komentarz pana Juliusza Brauna (…). Poza typową dla niego nierzetelnością informacji (zamiast 9 mln zł podał 10 mln zł) wykazuje on elementarne niezrozumienie przepisów prawa oraz zasad funkcjonowania spółki, której sam był kiedyś prezesem. Trudności Juliusza Brauna w pogodzeniu się z obecnym dynamicznym rozwojem Telewizji Polskiej może tłumaczyć jedynie jego udział w procesie degradacji Telewizji Polskiej, do której sprowadzała się jego prezesura" - piszą władze TVP w piśmie, do którego dotarła Wirtualna Polska.

TVP o nagrodach: dostrzegamy wysiłek pracowników

Władze TVP odnoszą się także do informacji o nagrodach dla pracowników.

"Zarząd Spółki doskonale rozumie skalę wyzwań, jakie pandemia stawia przed pracownikami i dostrzega ich szczególny wysiłek oraz poświęcenie na rzecz zachowania pełnej ciągłości działania, oraz budowy silnej i nowoczesnej telewizji. Biorąc pod uwagę wyłącznie tę część wyniku finansowego, która powstała całkowicie niezależnie od efektu covidowego, Zarząd skierował do Walnego Zgromadzenia wniosek, aby ta niewielka zysku za 2020 r, w wysokości 9 mln zł, została przeznaczona na nagrody z zysku dla pracowników Telewizji Polskiej. Wysokość tej kwoty odnosi się wyłącznie do tej części zysku, która została wypracowana na poziomie planowanym, podczas gdy zysk całkowity, powiększony o 'zysk covidowy', okazał się znacznie większy. Ostateczną decyzję wobec tej propozycji, w najbliższych miesiącach, podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TVP S.A." - czytamy w stanowisku TVP.

TVP o zyskach i stratach covidowych

"Pandemia sprawiła, że Telewizja Polska musiała zmierzyć się z poważnymi wyzwaniami organizacyjnymi i finansowymi. Utrudnione warunki produkcji, koszty profilaktyki covidowej, ale przede wszystkim przesunięte wielkie wydarzenia sportowe i ich transmisje, nie zwolniły Telewizji Polskiej od konieczności poniesienia w 2020 r. znaczących wysiłków i wydatków. Pomimo zrealizowania w 2020 r. większości planowanych wydatków, koszty zaliczone na poczet wyniku finansowego 2020 r. są na poziomie niższym od planu o 265,5 mln zł. Jest to efektem przesunięcia o rok momentu, w którym poniesione już wydatki staną się kosztem, w znaczeniu rachunkowo-podatkowym. Wpłynęło to na wynik finansowy Spółki za 2020 r., którego wartość brutto wyniosła +303,0 mln zł (wynik netto to zysk w wysokości 198,3 mln zł)" - czytamy w piśmie, do którego dotarła Wirtualna Polska.

Jak czytamy dalej w oświadczeniu władz telewizji publicznej: "Wysoki dodatni wynik, którego nieplanowaną cześć określamy jako ’zysk covidowy’, jest głównie efektem odroczenia wielu transmisji i emisji audycji, na 2021 r. Produkcja w toku oraz nabyte prawa sportowe są niejako z góry opłaconym ‘towarem’, który czeka w magazynie na sprzedaż, a jego koszt, zgodnie z zasadami rachunkowości, zostanie zaliczony do kosztów działalności dopiero w chwili sprzedaży, czyli emisji audycji, co nastąpi w 2021 r. Te poniesione już wydatki, na poczet odroczonych kosztów, wywołają w 2021 r. odwrotny do 2020 r. efekt finansowy, czyli ‘stratę covidową’. Pojawi się ona, kiedy poniesione w 2020 r. wydatki staną się kosztem działalności TVP w 2021 r. W ten sposób zeszłoroczny wynik jest przygotowaniem na wynik 2021 roku, pełnego wyzwań programowych i realizacji odłożonych z powodu pandemii projektów".

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, TVP - o czym telewizja sama informuje w piśmie, do którego treści dotarliśmy - prognozuje ujemny wynik finansowy na 2021 rok w wysokości 284 mln zł (netto 250 mln zł).

Telewizja Jacka Kurskiego przekonuje jednak, że jej zysk się zbilansuje. "Wskutek opisanych anomalii, spowodowanych pandemią, sytuację finansową Telewizji Polskiej w latach 2020 i 2021 trzeba rozpatrywać łącznie. W rezultacie, pomimo licznych trudności i zakłóceń, w szczególności przyspieszonych wydatków oraz przeniesionych wydarzeń i emisji audycji, działalność Spółki w okresie dwóch lat w pełni zbilansuje się i, co ważne, zakończy się niewielkim zyskiem. Ustabilizowanie sytuacji finansowej w okresie pandemii, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działalności oraz utrzymaniu dynamicznej ścieżki rozwoju jest dużym sukcesem" - pisze TVP.