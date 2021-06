COVID-19. Nowe fakty ws. witaminy D

Dlatego Guillaume Butler-Laporte oraz Tomoko Nakanishi z McGill University of Quebec w Kanadzie przeprowadzili badania genetyczne. Miały one ocenić, czy poziom witaminy D rzeczywiście może mieć związek z podatnością na COVID-19. Przeanalizowali dane wariantów genów w grupie 14 134 osób ze zdiagnozowanym COVID-19 i ponad 1,28 mln osób bez COVID-19 z 11 krajów. Analizę ograniczono do osób pochodzenia europejskiego.