"Corriere della Sera": Salvini zdezorientował Putina. "Nie można być polonofilem i rusofilem"

Spotkanie wicepremiera Włoch i Jarosława Kaczyńskiego musiało skonfundować Władimira Putina - komentuje felietonista włoskiego dziennika. I wyobraża sobie rosyjskie ultimatum dla Salviniego: "Drogi Matteo, musisz zdecydować: albo ze mną, albo z nimi".

Spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Matteo Salviniego w Warszawie wzbudziło duże zainteresowanie we Włoszech. Publicysta "Corriere della Sera" Franco Venturini spekuluje, że powstająca "oś włosko-polska" musi stanowić niemały zgryz dla rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. A to dlatego, że Salvini - oprócz Silvio Berlusconiego jego "jedyny prawdziwy przyjaciel", który wyznawał, że lepiej czuje się w Moskwie, niż w Brukseli - udał się z wizytą do Polski, której rząd "najbardziej ze wszystkich boi się i nienawidzi Rosji". Tym bardziej, że mimo płomiennych deklaracji, Salvini wcale nie zablokował w Unii rosyjskich sankcji.