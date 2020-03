Coronavirus und die Sozialversicherungsanstalt. Muss ich für die Behandlung bezahlen, wenn ich keine Versicherung habe?

Hast du keine Versicherung - kein Problem. Lohnt es sich in diesem Fall zum privaten Arzt zu gehen? Nein, sowohl der Nationale Gesundheitsfond als auch die WHO betonen, dass man bei Symptomen der COVID-19-Krankheit weder Termine wahrnehmen, noch private Tests durchführen soll. Das Meiden jeglichen Kontakts mit anderen Personen sei am Wichtigsten. Wie oben angegeben, *soll man sich in einer Sanitärepidemiologischen Station vorstellen.