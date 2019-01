Córka generała Wojciecha Jaruzelskiego ujawniła swój majątek. Wyceniła słynną willę

Wirtualna Polska dotarła do oświadczenia majątkowego warszawskiej radnej SLD Moniki Jaruzelskiej. Córka generała Wojciecha Jaruzelskiego zamieściła w dokumencie, ile jest warta willa przy ulicy Ikara na warszawskim Mokotowie, którą odziedziczyła po rodzicach. Sprawę przejęcia nieruchomości badała prokuratura, ale dochodzenie umorzono.

Co wynika z dokumentu? Jaruzelska ma 158,9 tys. zł oszczędności, a także 11,2 tys. dolarów (ok. 45 tys. zł). Jest właścicielką mieszkania 157 m.kw. w centrum Warszawy niedaleko placu na Rozdrożu, które wyceniła na 2,5 mln zł. A po śmierci rodziców – Wojciecha i Barbary Jaruzelskich odziedziczyła "słynną” willę przy ul. Ikara na warszawskim Mokotowie. Dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych wyceniła na 4 miliony złotych.

Nieruchomość to dwukondygnacyjny budynek wraz z ogrodem. Przypomnijmy, przed laty willa należała do Przedpełskich, polskiej rodziny zasłużonej w II Rzeczypospolitej. Wojciech Jaruzelski wprowadził się do willi w 1973 roku, a w 1979 roku odkupił ją od Skarbu Państwa.

- Mogłabym to odbierać jako pewnego rodzaju ignorancję, bo radny nie sprawdził, jak wygląda sytuacja prawna domu. Natomiast jestem świadoma tego, że nie o ignorancję tu chodzi, bo tak naprawdę jest to sprawa polityczna. Można byłoby takie same roszczenia wysuwać do wielu domów, nawet z tej samej ulicy - mówiła Jaruzelska w rozmowie z natemat.pl.