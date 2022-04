Coraz większy strach przed Chinami. Australia wchodzi do gry

Dwudniowa wyprawa australijskiego przedstawiciela do Honiary, stolicy Wysp Salomona, nie jest jedynym dyplomatycznym poselstwem do tego kraju, mającym na celu "zacieśnianie relacji". "Financial Times" doniósł w zeszłym tygodniu, że czołowy urzędnik Białego Domu ds. Azji, Kurt Campbell, również ma plany osobistego spotkania z premierem tego oceanicznego państwa.