Coraz więcej dzieci zakażonych koronawirusem. Pediatra ocenia sytuację

Pediatra dr Barbara Szczepańska w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" opowiedziała o tym, jak trudna jest obecnie sytuacja jej oddziału w kieleckim szpitalu wojewódzkim. - Dla dzieci zakażonych koronawirusem mamy przygotowanych 13 miejsc na oddziale zakaźnym. Ale już w poprzedni weekend nam się zapełniły. Zresztą doskonale pokazują to liczby. W całym ubiegłym roku mieliśmy 85 pacjentów z COVID-19, a przez trzy miesiące tego roku przyjęliśmy ich już ponad 60. Jak widać, różnica jest diametralna, zachorowań jest dużo więcej - relacjonuje Szczepańska.

Koronawirus się "uzjadliwił"

Zdaniem Szczepańskiej nowe mutacje koronawirusa, są znacznie bardziej zaraźliwie. Lekarka wskazała, co sprawia, że są one przyczyną wzrostu liczby zakażeń u dzieci. - Niestety, nie mam wątpliwości, że mutacja koronawirusa, z którą teraz musimy się mierzyć, jest dużo groźniejsza. Kolokwialnie mówiąc, wirus się bardziej uzjadliwił. Szczególnie u dzieci obciążonych innymi chorobami przewlekłymi widoczne jest zaostrzenie objawów. Leczenie trwa dłużej, częściej mamy do czynienia z powikłaniami - powiedziała.