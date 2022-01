Coraz bliżej porozumienia w sprawie Turowa? Premier Czech zabrał głos

- Do celu jeszcze nie dotarliśmy, to będzie wymagać dalszych kroków – zastrzegł. Zapewnił jednak, że Czechy chcą wynegocjować porozumienie międzyrządowe, którego częścią będzie wycofanie skargi do TSUE w sprawie Turowa. Jak podkreślił, zawarcie takiego układu wymaga uzgodnienia szeregu warunków.