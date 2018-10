Collegia – nowa sieć prywatnych akademików w Polsce

Prywatne akademiki na dobre zadomowiły się już na rynku nieruchomości na wynajem. W Gdańsku powstaje aktualnie jeden z największych prywatnych kampusów pod marką Collegia, która właśnie zaczęła realizować plan stworzenia sieci prywatnych akademików w Polsce.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Prywatny kampus akademicki w Gdańsku

Gdańsk to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków akademickich w Polsce. Z roku na rok w Trójmieście rośnie liczba studentów, także tych zza granicy. Obecnie tylko na czterech największych uczelniach studiuje ok. 2.5 tys. obcokrajowców. To wszystko sprawia, że już dziś brakuje miejsc noclegowych dla 4 tys. studentów. Wszystko wskazuje na to, że zapotrzebowanie jeszcze wzrośnie, nie tylko ze względu na rosnąca liczbę studentów, ale także coraz mniejszą liczbę mieszkań na rynku do wynajmu. Studenci muszą coraz częściej konkurować o lokale z pracownikami najemnymi, szczególnie z Ukrainy. Lukę na rynku miejsc noclegowych dla studentów wypełnia firma Collegia. Obecnie trwa budowa pierwszego kampusu akademickiego w Gdańsku. Za inwestycję odpowiada amerykańska spółka Silver Rock Investment, uznany specjalista w zakresie nieruchomości komercyjnych.

Collegia – nowa marka na rynku prywatnych akademików

Pierwszy prywatny kampus akademicki w Gdańsku powstanie przy ulicy Sobieskiego 13, w tzw. zagłębiu studenckim. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Trójmieście, w bliskim sąsiedztwie znajduje się Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny. Dzięki dogodnej lokalizacji z punktu widzenia komunikacyjnego, studenci będą mogli szybko i wygodnie dotrzeć do najważniejszych instytucji i wszystkich atrakcji miasta. Atrakcyjne położenie akademika to jeden z kluczowych atutów tej inwestycji, aczkolwiek nie jedyny. Cały kompleks będzie się składał z dwóch pięciopiętrowych budynków, które będzie łączyć ogólnodostępna strefa gastronomiczna. Za obsługę większości funkcji będzie odpowiadać specjalna aplikacja mobilna. Docelowo w kampusie zamieszka prawie 500 studentów. Do ich dyspozycji będzie 480 jedno i dwu osobowych pokoi, nowocześnie i komfortowo urządzonych (480). Powstaną także pokoje do wspólnej pracy, pokoje rekreacyjne, sale eventowe, sale fitness i miejsca parkingowe (ponad 120). Akademik został zaprojektowany według aktualnych trendów w architekturze i potrzeb studentów.

collegia Podziel się

Prywatny akademik – bezpieczna lokata kapitału

Prywatne akademiki to nowy sektor nieruchomości inwestycyjnych. Zakup pokoju lub mini apartamentu w kampusie Collegia to znacznie korzystniejsza oferta, niż zakup mieszkania, lokalu handlowego lub akcji czy obligacji. Własność jest gwarantowana wpisem do KW, a firma zapewnia stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 6% w skali roku. To wartość wyliczona na podstawie doświadczenia, cen najmu i innych zmiennych. Dobra perspektywa gospodarcza Polski i rosnący popyt na miejsca noclegowe dla studentów to czynniki sprawiające, że zysk z tej inwestycji będzie z roku na rok coraz większy. Wszelkie nadwyżki będą dzielone pomiędzy operatora i inwestora w proporcji 50/50. Ponadto istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu, także dla inwestorów prywatnych. Warto mieć także na uwadze, że obłożenie pokoi w akademiku jest niezależne od pogody i zmian w trendach turystycznych. Nie tak jak ma to miejsce w słynnych apart – hotelach. W okresie letnim pokoje zostaną udostępnione turystom, dzięki czemu można oczekiwać obłożenia, co najmniej na takim samym poziomie, jak w roku akademickim.