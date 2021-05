Co zrobić, gdy umiera ktoś bliski, gdzie szukać pomocy?

I etap – weryfikacja

Na tym etapie konsultant ustala jakiej pomocy oczekuje dana osoba. Jeśli telefon dotyczy innych formalności niż zgłoszenie pogrzebu, trzeba to jak najszybciej ustalić, aby podjąć odpowiednie kroki, a jednocześnie nie przedłużać rozmowy. Jeżeli zgłoszenie dotyczy przyjęcia usługi pogrzebu, zadawane są pytania związane m.in. z przyczyną śmierci. Są to kluczowe informacje, ponieważ jeśli okoliczności śmierci wskazują na udział osób trzecich, konieczne jest wezwanie policji oraz prokuratora. Kolejną ważną do ustalenia kwestią na tym etapie jest m.in. to, czy zgon został już potwierdzony przez lekarza.