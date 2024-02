Co z zatrudnieniem Marii Thun? Jest reakcja ministerstwa

Głośno zrobiło się także o rzekomej odprawie, która miała wynegocjować Thun. Według informacji Onetu - w razie zwolnienia miała ona otrzymać odprawę w wysokości sześciu pensji. To dawałoby kwotę 252 tys. zł brutto. Do tego należeć miała się jej także przynajmniej jedna pełna pensja, gdyż wkrótce miał minąć miesiąc od jej zatrudniania. A to oznaczałoby, że zwolnienie kosztowałoby blisko 300 tys. zł.