Co z zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach? Minister zdrowia podała termin

Będzie rozszerzenie zakazu?

Minister zdrowia została również zapytana o możliwość rozszerzenia zakazu na sklepy nocne lub zakaz sprzedaży tzw. małpek. W odpowiedzi na to pytanie Leszczyna stwierdziła, że "jest to domeną samorządów i wiele samorządów w tę stronę idzie". Dodała, że zachęca do tego, ale nie ma zamiaru odbierać kompetencji samorządom.