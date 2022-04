Co z Izbą Dyscyplinarną SN? "Projekt prezydenta bazowy"

Ast zaproponował też, aby dwa projekty były rozpatrywane wspólnie, co przyjęto w głosowaniu. Oznacza to, że posłowie pracują w środę na projekcie bazowym, a rozwiązania z projektu towarzyszącego będą ewentualnie dołączane w drodze poprawek. Posłowie KO zaproponowali natomiast skierowanie projektów do podkomisji, ale ich wniosek został odrzucony głosami posłów obozu PiS.