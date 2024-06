"Rzuca się w oczy". Jest komentarz Czarnka ws. wyników

Zdaniem byłego szefa MEiN, ordynacja wyborcza do europarlamentu nie jest do końca sprawiedliwa. - Rzuca się w oczy brak demokracji w tej ordynacji wyborczej. Bo mamy ponad dwukrotnie wyższy wynik od Platformy Obywatelskiej, ale po jednym mandacie, więc co to ma wspólnego z demokracją? Nic. Ale taką mamy ordynację - podkreślił.