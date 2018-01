"Co do Tomka, myślę że nie ma już żadnej nadziei". Dramatyczne słowa partnera Revol

Od piątku trwa akcja ratunkowa Tomasza Mackiewicza i Elisabeth Revol. W sobotę popołudniu wieloletni partner wspinaczkowy Francuzki ogłosił, że stracił z nią kontakt. Co do Polaka stwierdził, że nie ma już żadnej nadziei.

"W ostatnich wiadomościach pisała, że jest bardzo zła widoczność, a ona nie mogłaby usłyszeć ani zobaczyć śmigłowca. Co do Tomka, myślę że nie ma już żadnej nadziei. To tragedia, jestem tym głęboko poruszony" - ogłosił Ludovic Giambiasi.