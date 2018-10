Co dalej po Merkel? Dla Polski może być tylko gorzej

Po 18 latach Angela Merkel rezygnuje z szefowania niemieckiej chadecji. To koniec długiej i stabilnej epoki. Nadchodzi era niepewności. Niekoniecznie dobra dla Polski

Rozpad koalicji to kwestia czasu?

Może być tylko gorzej

- Merz to raczej taki powrot do starych, dobrych czasow CDU. O nim i o Spahnie mówi się, ze są konserwatywni, ale to nie do końca prawda. Spahn w kwestiach społecznych jest liberalny. Merz kiedyś był konserwatywny, ale ciężko powiedzieć, gdzie on dziś stoi - mówi WP Daniel Lemmen z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jak dodaje, z polskiej perspektywy martwić może fakt, że obaj to tradycyjnie "zachodni" politycy (w porównaniu do "wschodniej" Merkel), dla których Polska będzie prawdopodobnie mniej ważna.