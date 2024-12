Co ciekawego czeka nas w KPO w grudniu?

To właściwie 16 osobnych naborów – po jednym dla każdego województwa. Każdy z nich dotyczy budowy lub modernizacji zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków na terenach wiejskich. Do tego można zainstalować wodomierze i systemy do zarządzania wodą i ściekami. Takie działania poprawią dostęp do wody dla mieszkańców wsi i usprawnią kanalizację a tych terenach.