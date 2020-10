Cmentarze zamknięte. Rzecznik KEP reaguje

Cmentarze zamknięte. Rzecznik KEP: "Módlmy się w domach"

- W tym roku, w związku z sytuacją epidemiczną, może on być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych. Ponadto, wypełniając określone warunki, można uzyskać odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza, kościoła lub kaplicy przez cały listopad - podkreślił, dodając, że odpust zupełny można uzyskać raz dziennie i ofiarować go za osobę zmarł.

Rzecznik KEP przyznał, że choć w tym roku wiele osób z powodu choroby lub izolacji nie będzie mogło nawiedzić grobów swoich bliskich, to jednak zawsze mogą się za nich modlić do Boga. - Módlmy się za nich w domach. Zamiast znicza zapalmy za nich świecę i wspominajmy ich z rodziną, tworząc w ten sposób wspólnotę modlitewną ogarniającą pamięcią tych, którzy poprzedzili nas w wędrówce do domu Ojca - spuentował ks. Leszek Gęsiak.